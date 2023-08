Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru maramureșenii care au de calatorit in perioada aceasta in Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe a informat cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii ca, in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care calatoresc in Regatul Unit al Marii Britanii ca in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 si 13 septembrie, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei Wizzair din aeroportul Luton (Londra).

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetațenii romani care vor sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii ca, in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 și 13 septembrie 2023, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei WizzAir din aeroportul Luton/Londra.MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii ca, in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 si 13 septembrie 2023, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei WizzAir…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii ca, in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 si 13 septembrie 2023, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei WizzAir…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global, potrivit CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022, anunța un record, transportul a 5 milioane de pasageri catre și dinspre Iași. “Aceasta realizare evidențiaza…

- Romanii care intampina probleme cu compania aeriana Wizz Air se confrunta cu o situație delicata, deoarece Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nu poate interveni in astfel de cazuri. Oamenii disperați au solicitat insistent soluții pentru rzolvarea miilor de intarzieri, amanari…

- Un echipaj Wizz Air a dat jos dintr-un avion un veteran de razboi din Ucraina. Barbatul, care se baza pe acel zbor pentru a ajunge inapoi la familia sa, a izbucnit in lacrimi. Reprezentanții companiei aeriene au explicat de ce a fost luata aceasta decizie, scrie playtech.ro.