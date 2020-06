Wizz Air deschide o nouă bază operaţională în România, aduce două aeronave Airbus A320 și lansează 12 rute noi. Cât costă biletele Wizz Air deschide o noua baza operationala in Romania, aduce doua aeronave Airbus A320 și lanseaza 12 rute noi. Cat costa biletele Compania aeriana low-cost Wizz Air va aloca, incepand cu 29 octombrie 2020, doua aeronave Airbus A320 pe aeroportul din Bacau, unde va fi cea de-a 31-a baza, si va lansa din acest loc 12 rute noi catre sase tari, informeaza operatorul. "Aceasta este a şaptea bază a companiei din România şi a doua în regiunea istorică a Moldovei din România, după cea de la Iaşi. Biletele pentru toate rutele noi pot fi deja rezervate pe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

