Falimentul Fermei Salcia SA amanat pentru luna octombrie

In trecut, actionar principal a fost Stefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, fostul presedinte al Camerei Deputatilor si lider al PSD FOTO .Judecatorii de la Tribunalul Teleorman au fixat un nou termen in dosarul privind falimentul Fermei Salcia SA In trecut, actionar principal… [citeste mai departe]