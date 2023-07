Stiri pe aceeasi tema

- Pedro Cachin - Novak Djokovic, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 15:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Gabriela Ruse (Romania, 161 WTA) a ratat principalul obiectiv din aceasta vara, dupa ce a eșuat in incercarea de a patrunde pe tabloul principal de la Wimbledon. Romanca a pierdut dramatic miercuri seara, 6-4, 3-6, 3-6 cu Yanina Wickmayer (Belgia, 111 WTA), in turul al doilea. Cu toate ca a inceput…

- Familia marelui campion britanic a reacționat cu indignare dupa ce aa vazut una dintre fotografiile publicate zilele trecute de cei de la Wimbledon, turneu care va debuta pe 3 iulie, la All England Lawn Tennis and Croquet Club. ...

- Andy Murray și-a intensificat pregatirile pentru Wimbledon, invingandu-l duminica pe francezul Arthur Cazaux cu 6-4 6-4 in finala Openului de la Nottingham, pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv pe iarba, dupa victoria de la Surbiton de saptamana trecuta.Triplul campion de Grand Slam a transformat…

- Novak Djokovic, cel care a castigat, duminica, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares al 23-lea sau titlu de Mare Slem, nu se gandeste inca la retragere la varsta de 36 de ani. Nole a avut un discurs savuros dupa ce și-a adjudecat al treilea trofeu la Roland Garros și a punctat faptul…

- Sara Errani - Irina Begu, meci contand pentru turul al doilea al turneului feminin de tenis de Grand Slam de la Roland Garros, este programat, miercuri, 30 mai, nu inainte de ora 16:15, pe terenul nr. 9, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Sorana Cirstea - Jasmine Paolini, meci contand pentru primul tur al turneului feminin de tenis de Grand Slam de la Roland Garros, este programat, marti, 30 mai, nu inainte de ora 15:15, pe terenul nr. 13, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Chiar daca Roland Garros-ul „bate la usa“, listele pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, si anume Wimbledon (3-16 iulie), s-au definitivat. Din acest moment, alti tenismeni se mai pot alatura doar prin calificari sau Wild Card-uri. Astfel, conform freelancer-ului Daniel Radu , Romania va avea…