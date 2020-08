Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din județul Cluj au anunțat lansarea unui proiect care are ca scop principal construirea unui circuit de teste pentru dezvoltarea de mașini autonome. Proiectul a primit numele Centru de Inovare, Testare și Promovare Cluj (CITPC) și a trecut deja de faza de pre-selecție pentru finanțare…

- Primaria Orașului Luduș, a anunțat luni, 27 iulie 2020, printr-un comunicat, incheierea acordului de grant cu Agenția Executiva pentru Inovare și Rețele, pentru implementarea locala a acțiunii ,,WiFi4EU Promovarea conectivitații la internet in comunitațile locale”. ,,Inițiativa WiFi4EU promoveaza accesul…

- Mai multe locații din Sebeș, Petrești, Lancram și Rahau vor beneficia de acces gratuit la internet, furnizat prin fibra optica. Investiția este derulata de Municipiul Sebeș implementeaza pe parcursul anului 2020. Proiectul vizeaza instalarea rețelelor WiFi in spațiile publice interioare sau exterioare…

- PROIECT… Doua localitati din judetul Vaslui vor beneficia de sprijin financiar pentru introducerea internetului wireless in spatii publice. Este vorba despre orasul Negresti si comuna Botesti, care s-au inscris in programul WiFi4EU. Si care vor primi fiecare cate un cupon valoric in valoare de 15 000…

- UPDATE, 10 iunie 2020, ora 14:00 – Anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 224 de voturi ‘pentru’, 64 ‘impotriva’ si trei abtineri. Proiectul are ca obiect…

- Anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit unui proiect de lege adoptat, marti, de Comisia pentru sanatate si familie a Camerei Deputatilor. Proiectul are ca obiect achizitionarea de masti de protectie de catre Ministerul Sanatatii, prin UNIFARM…

- Proiectul futurist planificat la Romexpo de antreprenorul Iulian Dascalu si Camera de Comert si Industrie a Romaniei atrage deja critici. Consiliul pentru IMM-uri acuza ca CCIR va primi terenul de la stat in mod gratuit si va incasa si noi taxe de la firme.

- Wi-Fi gratuit pentru europeni!Miercuri, 3 iunie, dam startul unei noi runde de inscrieri pentru municipalitați in cadrul inițiativei #WiFi4EU. Promovam accesul gratuit la Wi-Fi in spații publice precum parcurile, piețele și cladirile publice, bibliotecile, muzeele și centrele de sanatate, peste tot…