WhatsApp introduce o funcţie pentru blocarea apelurilor spam WhatsApp a introdus saptamana aceasta o functie prin care pot fi blocate automat apelurile de la persoane necunoscute, al caror numar nu exista in agenda de contacte. Optiunea este vazuta ca un fel de ultima masura pentru cei care primesc foarte multe apeluri audio nedorite, ceea ce este o mare problema in anumite tari. In India, cea mai mare piata WhatsApp, cu peste 500 de milioane de utilizatori, spam-ul a devenit o adevarat problema pentru utilizatori, in special in ultimele luni. Tot Mark Zuckerberg a fost cel care si-a facut timp sa anunte noua functie. Aceasta poate fi activata de la Settings… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a introdus saptamana aceasta o functie prin care pot fi blocate automat apelurile de la persoane necunoscute, al caror numar nu exista in agenda de contacte.Optiunea este vazuta ca un fel de ultima masura pentru cei care primesc foarte multe apeluri audio nedorite, ceea ce este o mare problema…

- Subprefectul UDMR Decsei Atilla și-ar pastra funcția, a dat de ințeles ieri, liderul PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan. Acesta a precizat ca nu vede o problema ca reprezentanții UDMR de la nivelul prefecturilor sa ramana pe funcții. UDMR, parte din alianța de la guvernare pana zilele trecute, a refuzat…

- La top case de pariuri sportive aveti posibilitatea sa interveniti chiar si in momentul evenimentelor. Uneori lucrurile nu merg asa cum am planuit. Fie ca este vorba de o schimbare brusca, de o intorsatura neasteptata a evenimentelor sau pur si simplu de o schimbare a propriilor pronosticuri, nu este…

- De la apariția WhatsApp, utilizatorii acestei aplicații, care acum este deținuta de Meta, au fost obligați sa se autentifice folosind numarul de telefon, ceea ce nu reprezinta o soluție ideala in ceea ce privește protejarea intimitații, insa acest lucru s

- Dan Carbunaru a rabufnit de la pupitrul Guvernului: Nu suntem la piața și nu operam cu oferte - Ce spune despre demisia premierului CiucaDan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a spus ca sindicaliștii trebuie sa ințeleaga ca Guvernul ia masuri in funcție de posibilitați. Acesta a ezitat,…

- WhatsApp lanseaza o noua funcție - „Chat Lock”, menita sa faciliteze pastrarea conversațiilor mai private. Noile chat-uri blocate vor fi puse intr-un dosar protejat prin parola sau amprenta, iar notificarile din aceste conversații nu vor afișa expeditorul sau conținutul real al mesajului, scrie presa…

- In 2021, constructorul bavarez a introdus BMW Digital Key Plus, o funcție noua prin care telefonul mobil inlocuiește cheia fizica a mașinii. Aceasta funcție a fost compatibila, pana astazi, doar pentru cei cu dispozitive Apple, in speța iPhone și Apple Watch. Acum, insa, marca germana tocmai a anunțat…

- WhatsApp este aplicația de mesagerie cunoscuta la nivel internațional. Astfel, șefii companiei fac imbunatațiri constante pe platforma pentru a le oferi utilizatorilor cele mai bune servicii pentru mesajele text sau apeluri. Așa s-a intaplat și de aceasta data cand WhatsApp a decis ca este timpul ca…