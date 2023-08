Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a finalizat transferul portarului camerunez Andre Onana (Inter Milano), care a semnat un contract pe cinci ani cu optiune de un an suplimentar, a anuntat clubul din Premier League, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Sly Sports a anuntat ca United va plati 55 milioane euro, inclusiv…

- Harry Maguire este cel mai scump fundaș din istoria fotbalului, iar in ultimii ani acesta a fost capitanul celor de la Manchester United. Antrenorul echipei i-a menționat ca va oferi banderola de capitan unui alt coleg.

- Inter este aproape sa accepte a treia oferta pentru Onana (27 de ani), 55 de milioane de euo plus 5 milioane bonusuri. Pe lista de inlocuitori a camerunezului apare, mai nou, Hugo Lloris. Francezul ar fi favorit in duelul cu Sommer și Trubin Inter e gata sa bata palma cu Manchester United pentru transferul…

- David De Gea s-a desparțit in aceasta vara de Manchester United dupa 12 ani petrecuți pe Old Trafford, iar formația din Premier League poarta negocieri intense pentru aducerea unui portar de top pentru sezonul ce urmeaza sa inceapa.

- Dupa ce Manchester City a invins-o cu scorul de 1-0 pe Inter Milano și a castigat in premiera trofeul Champions League, antrenorul „cetațenilor”, Pep Guardiola, a glumit, facand aluzie la numarul de trofee deținut de Real Madrid. „Atentie, Real Madrid, noi suntem la 13 Ligi ale Campionilor in spatele…

- Pep Guardiola a primit din partea Asociatiei antrenorilor din Premier League si English Football League (LMA) premiul pentru cel mai bun tehnician al anului, dupa ce a cucerit un nou titlu cu Manchester City, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Este pentru a treia oara cand Guardiola, 52 ani, a…

- Cotidianul L'Equipe scrie, luni, ca tehnicianul Pep Guardiola i-a dat un telefon lui Neymar. Antrenorul lui Manchester City ar fi vrut sa "vada starea de spirit" a atacantului brazilian, care se afla sub contract cu Paris Saint-Germain pana in iunie 2027.Sub contract cu PSG pana in 2027, Neymar,…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti a pus capat, sambata, oricarui dubiu cu privire la viitorul sau imediat, afirmand ca va onora ultimul an de contract cu Real Madrid, pe fondul interesului manifestat de Brazilia.