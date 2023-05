Weekend de foc pentru salvatorii tulceni

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor spun “Tulcea” și se gandesc, probabil, doar la Delta Dunarii și poate la vreo activitate de voluntariat pentru comunitați izolate. Totuși, micul județ de la nordul Constanței ascunde o combinație unica de peisaje naturale și obiective care merita mai multa atenție din partea turiștilor.…

- Salvatorii tulceni au avut parte astazi de o misiune mai speciala.Aceștia au fost solicitați sa intervina in localitatea Mineri, pentru salvarea unei berze aflata in pericol din cauza unui ambalaj infașurat in jurul gatului

- In minivacanta prilejuita de Sfintele Sarbatori Pascale, pompierii militari tulceni au monitorizat in permanenta evolutia situatiei in teren, iar la nevoie, au dispus masurile imediate pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul cetatenilor. Aproximativ 70 de pompieri din cadrul Inspectoratului…

- Astazi, 3 aprilie a.c., politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara, au desfasurat activitati preventive la Scoala Gimnaziala nr. 12, din municipiul Tulcea.Prin discutii interactive si exemple de situatii concrete, politistii au dorit sa convinga elevii ca atitudinea face de cele mai multe ori diferenta,…

- Violenta domestica nu este o urmare fireasca a unor neintelegeri in familie si nu dispare daca nu se iau masuri impotriva agresorului.Agresorul fie nu recunoaste cat de grav este comportamentul lui, fie promite ca se va schimba. De cele mai multe, acesta recurge la santaj emotional si invinovateste…

- BULETIN DE PRESA13 martie 2023 Weekend de foc pentru salvatorii din intreaga tara In acest sfarsit de saptamana 10 12.03.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat 4.273 interventii in situatii de urgenta. Astfel, in perioada de referinta, echipajele de interventie au actionat pentru…

- A devenit deja o traditie ca politistii rutieri tulceni, cu ocazia zilei de 8 martie, sa se pregateasca pentru o altfel de ,,misiune": aceea de a aduce un zambet pe buzele doamnelor si domnisoarelor din trafic.Astfel, cu ocazia Zilei de 8 martie, alaturi de recomandarile pentru prevenirea evenimentelor…

- Din pacate, in judetul Tulcea, incendiile de vegetatie uscata au inceput sa ia amploare o data cu topirea zapezilor de pe campuri. Numai in cursul zilei de ieri, 25 septembrie, peste 110 hectare de terenuri cu vegetatie uscata au ars, iar pompierii tulceni impreuna cu Serviciile Voluntare pentru Situatii…