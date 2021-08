Week-endul debutează cu temperaturi sufocante. Este cod galben de caniculă până duminică Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de canicula care vizeaza opt județe din zona de Vest a țarii. Potrivit ANM, in cursul zilelor de sambata și duminica (14 și 15 august), valul de caldura se va extinde, iar disconfortul termic va fi in creștere in vestul și sud-vestul țarii, […] The post Week-endul debuteaza cu temperaturi sufocante. Este cod galben de canicula pana duminica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

