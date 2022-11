Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat miercuri, 9 noiembrie, la vernisajul expozitiei "Misiunile Militare Franceze in Romania" de la Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti.Expozitia prezinta istoria de peste 160 de ani a relatiilor diplomatice, militare si sanitare dintre…

- S-a cutremurat pamantul, joi dimineața, in Romania! Cutremurul, unul semnificativ, a avut peste 5 grade pe scara Richter, s-a produs in zona seismica Vrancea, fiind simțit și in Capitala. Din cate reiese din cele mai recente informații facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Reporter: Cat va costa un kilogram de carne de porc de Craciun?Petre Daea: Nu e mic prețul dar… este prețul cel mai mic la produsele agricole in Romania. jReporter: Cat sa iși puna romanii deoparte pentru carnea de porc?Petre Daea: Nu trebuie sa iși puna deoparte. Suntem atenți, mancam mereu din ce…

- Tot mai multe companii iși vor reduce activitatea și se vor inchide din cauza prețului fara precedent al energiei.Asta va duce la creșterea șomajului și chiar la mișcari sociale. Vestea buna este ca prețurile ar putea sa scada de anul viitor, pe fondul unei cereri mai reduse din cauza recesiunii care…

- Președintele Romaniei condamna atacurile asupra orașelor ucrainene Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. România se alatura comunitații internaționale care a denunțat fara echivoc bombardamentele lansate azi de Rusia împotriva Ucrainei. …

- Doi din cei mai importanți oameni de afaceri din Turcia anunța un nou cartier rezidențial in București. Parteneriatul are la baza un proiect de anvergura, de peste 700 de apartmente. Proiectul imbiliar va fi construit pe malul lacului Fundeni. De altfel nu este singurul proiect al celor doi, existand…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de maine, 11 septembrie 2022. Cum va fi vremea la munte, la mare, dar și in București. Iata ce temperaturi se vor inregistra maine in Romania!

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…