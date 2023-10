Stiri pe aceeasi tema

- La cincisprezece luni de la numirea sa in functia de antrenor al lui DC United, Wayne Rooney paraseste clubul din Washington, pe care nu a reusit sa il conduca in play-off-ul MLS, in ciuda victoriei cu 2-0 in fata lui New York City, sambata."Este momentul potrivit", a declarat Rooney (37 de ani),…

- CS Rapid a anuntat, joi seara, despartirea de antrenorul principal al echipei de handbal, Kim Rasmussen.“Kim Rasmussen, Bo Rudgaard si CS RAPID au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Le multumim lui Kim si lui Bo pentru colaborare si le dorim mult succes in cariera!”, a precizat CS…

- Valentin Gheorghe este noul jucator al FC Universitatea Cluj. Noul mijlocaș al ”Șepcilor roșii” are peste 130 de prezențe in Superliga și este fost component al Naționalei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021).U Cluj ar urma sa fie doar a patra echipa din CV-ul lui Vali Gheorghe, care a mai…

- Standard Liege a ajuns la o ințelegere pentru atacantul in varsta de 24 de ani cu Coventry, club din liga secunda engleza, care ar plati 1,5 milioane de euro in schimbul sau. In iunie, Rapid s-a ințeles cu Standard pentru Denis Draguș. Atacantul in varsta de 24 de ani, la Liege din 2019, cumparat de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata seara, ca meciul FCSB – Dinamo, scor 2-1, a fost unul frumos si crede ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal. „Foarte frumos. Ma bucur ca Dinamo e din nou in Liga 1. M-am uitat si in tribune sa vad terorismul, nu l-am vazut. Nici huligani. Nu a fost…

- Oamenii de știința au proiectat un instrument de inteligența artificiala care poate decoda rapid ADN-ul unei tumori cerebrale pentru a determina identitatea moleculara a acestuia chiar in timpul intervenției chirurgicale – informații critice la care, in cadrul abordarii actuale, se poate ajunge dupa…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru iubitorii fotbalului din Romania. De vineri, 14 iulie, campionatul de Liga 1 pornește din nou la drum cu un nou sezon. Primele meciuri programate sunt Oțelul Galați – UTA (ora 18:30) și Rapid – Sepsi (ora 21:30), doua partide care pot genera o cota cumulata de peste…

- Polițiștii bucureșteni și procurorii continua cercetarile in cazul azilului fara autorizație din Sectorul 6, centru patronat de Mihai Duța, antrenor de volei feminin la clubul Rapid. CITESTE SI BREAKING NEWS Show: Hackerii ruși au atacat Ambasadele din Ucraina, folosind o oferta auto pentru BMW…