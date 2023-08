Warren Buffett deschide șampania. Fondul său de investiții are cel mai mare profit de la înființare Berkshire Hathaway a raportat sambata cel mai mare profit operational trimestrial al sau, in timp ce castigurile din detinerile de actiuni au ajutat conglomeratul condus de miliardarul Warren Buffett sa ajunga la un profit total de aproape 36 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Cresterea ratelor dobanzilor si rezultatele mai bune la asiguratorul auto Geico au permis companiilor de asigurari din grupul Berkshire sa genereze mai multi bani in trimestrul al doilea, cu profitul in urcare cu 38% si veniturile din dobanzi si alte investitii crescand de sase ori. Dar, in timp ce profitul operational… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

