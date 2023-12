Warner Bros. Discovery şi Paramount Global, în discuţii pentru a fuziona Directorul general al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, s-a intalnit cu directorul general al Paramount Global, Bob Bakish, in cadrul unui pranz de lucru, marti, la New York, unde au discutat despre o posibila fuziune, au declarat sursele Variety. Zaslav a discutat, de asemenea, cu Shari Redstone, a carei companie National Amusements Inc. detine o participatie de control la Paramount Global, despre o potentiala combinatie a companiilor. Reprezentantii Paramount Global si WBD au refuzat sa comenteze. Axios a relatat pentru prima data despre aceste discutii. Termenii unei posibile fuziuni a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

