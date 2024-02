Ultimul film din seria Mission: Impossible – Dead Reckoning, ajunge pe SkyShowtime foarte curând SkyShowtime a confirmat ca Mission: Impossible – Dead Reckoning va fi disponibil pentru vizionare in exclusivitate pe platforma, incepand din 9 februarie. In Mission: Impossible – Dead Reckoning, Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa pornesc intr-o noua (ghici ce) misiune imposibila (șocant, nu?): trebuie sa gaseasca o noua arma infricoșatoare, care poate amenința intreaga umanitate in cazul in care ajunge pe maini greșite. Sunt in joc controlul asupra viitorului și soarta intregii omeniri, iar forțele intunecate din trecutul lui Ethan se apropie, astfel ca incepe o cursa mortala in jurul lumii.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 393,2 milioane de dolari incasati la box office-ul nord-american, 2023 s-a clasat ca fiind anul cu cele mai mari incasari ale Imax pe plan intern – peste 2019, un an care a alimentat noua blockbustere de miliarde de dolari, inclusiv „Avengers: Endgame”. Imax a inregistrat, de asemenea, o cifra de…

- Universal Pictures s-a clasat pe primul loc in topul studiourilor cu cele mai mari incasari la box-office in 2023, potrivit Variety.Portofoliul companiei - o gama de 24 de filme care a inclus "The Super Mario Bros. Movie", "Oppenheimer" si "M3GAN" - a adunat 4,907 miliarde de dolari in vanzari de…

- Directorul general al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, s-a intalnit cu directorul general al Paramount Global, Bob Bakish, in cadrul unui pranz de lucru, marti, la New York, unde au discutat despre o posibila fuziune, au declarat sursele Variety. Zaslav a discutat, de asemenea, cu Shari Redstone,…

- "Transformers: Ascensiunea bestiilor" este cea de-a saptea parte din franciza de succes, un film de actiune si aventura bazat pe "Transformers", figurinele emblematice de la Hasbro. Filmul va fi disponibil pentru vizionare, in exclusivitate, pe SkyShowtime incepand din 15 decembrie.Revenind la actiunea…

- Ținute inspirate din filme purtate de vedete pe red carpet Multe dintre starurile de la Hollywood raman in pielea personajelot pe care le interpreteaza in filme și seriale de succes chiar și dupa incheierea filmarilor. Iata ce ținute inspirate din aceste producții celebre au purtat, de-a lungul timpului,…

- Prima reținere in cazul crimei de la Sibiu Individul de 44 de ani din localitatea Dumbravita, judetul Timis, acuzat ca i-ar fi ajutat pe cei trei criminali ai lui Adrian Kreiner , cu gazduirea lor si pe unul dintre acestia l-a sprjinit ca sa plece deja din tara, a fost reținut, a anuntat prim-procurorul…

- Pentru regizorul Francis Lawrence nu a fost usor sa il transforme pe Coriolanus Snow, personajul negativ din franciza cinematografica "The Hunger Games" ("Jocurile foamei"), intr-un protagonist convingator intr-un nou film a carui actiune este plasata cu 64 de ani inaintea evenimentelor relatate in…

- Fanii uneia dintre cele mai populare serii de jocuri de la Nintendo , „The Legend of Zelda” au primit noi vești bune, dupa ce in ultimii ani s-au bucurat de doua dintre cele mai bune jocuri ale istoriei recente: Breath of the Wild și Tears of the Kingdom. Se pare ca acum Nintendo va face pasul catre…