Emblematicul Golf 8 sportiv se indreapta spre pensionare. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca acesta este probabil ultimul GTi cu motor cu combustie! Dupa o jumatate de secol in care au incantat viața de zi cu zi a multor automobiliști, viitorul celor trei litere magice pare pecetluit. Deocamdata, nimic oficial, desigur, dar declarațiile […] The post VW Golf GTi Clubsport: ultimul Grand Turismo cu motor termic first appeared on Ziarul National .