Stiri pe aceeasi tema

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii lui Cornel Ilie, imbinandu-se prefect pe acordurile de chitara acustica. Videoclipul ii surprinde…

- Dupa colabarari de succes alaturi de EMAA, Roxen, Giulia, Adela Popescu sau Ana Baniciu, DJ Project lanseaza noul single – „Ochii Tai” – in colaborare cu Lidia Buble. Dupa o experiența de mai bine de 22 de ani și 9 albume lansate cu multiple single-uri ce au ajuns in fruntea topurilor radio, DJ Project…

- Eva Timush, artista cu o comunitate in online impresionanta și o ascensiune continua pe TikTok, are toate ingredientele necesare devenirii unui star adevarat! Talentata artista s-a alaturat echipei Global Records la inceputul acestui an, „Tattoo” fiind primul single lansat anul acesta, urmat de o colaborare…

- Cu o iubire ai slabit, de grame și drame, de grame și drame… VUNK lanseaza single-ul „Felicitari, ai reușit!”, o melodie cu un umor fin și, totodata, o urare dulce-amaruie care apare intr-o poveste de dragoste. “Este un cantec inspirat de refuzul sau incapațanarea multor persoane de a recunoaște sau…

- Cu o iubire ai slabit, de grame și drame, de grame și drame… VUNK lanseaza single-ul „Felicitari, ai reușit!”, o melodie cu un umor fin și, totodata, o urare dulce-amaruie care apare intr-o poveste de dragoste. “Este un cantec inspirat de refuzul sau incapațanarea multor persoane de a recunoaște sau…

- Cum ar fi sa te intorci pentru o secunda in timp și sa vezi cum privea lumea inima ta de 16 ani? Taxi și Delia au facut-o in cel mai nou single pe care il lanseaza. La șase ani de la lansarea single-ului „Atat de trist” și la patru ani de la lansarea piesei „Inadaptat”,... View Article

- Vocea inimii este imprevizibila. In momentul in care intentia inceteaza, intervine tacerea. Dupa ce a lansat single-ul „Am vrut sa te sun”, Ioana Ignat revine cu o piesa care ar putea fi o completare fireasca, denumita „Tacerea”. Melodia „Tacerea” este compusa de catre Ioana Ignat si va fi inclusa pe…

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…