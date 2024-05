Prețurile mari la energia electrică: factorul ascuns și cum arată situația în România In ultimii ani, prețurile la energia electrica au crescut semnificativ la nivel mondial, iar Romania nu face excepție. O cauza mai puțin discutata a acestei creșteri este consumul uriaș de energie al centrelor de date, infrastructuri esențiale pentru funcționarea internetului și a tehnologiilor emergente precum inteligența artificiala. Aceste centre sunt esențiale pentru operarea giganților tehnologici […] The post Prețurile mari la energia electrica: factorul ascuns și cum arata situația in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

