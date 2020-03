Stiri pe aceeasi tema

- Casnicia soților Stegaru este istorie. Dupa ce a vazut-o pe Veronica in brațele amantului și dupa ce a fost acuzat ca a furat banii caștigați și de Veronica, Viorel a decis sa puna punct relației.

- Desi lucrurile incep sa se aranjeze pentru Veronica si pentru Viorel, iar totul decurge foarte bine pentru ei, se pare ca cei doi sunt tot nemultumiti si au inceput sa dea cu piciorul la tot ce li s-a dat.

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel.

- Relația dintre Veronica, cunoscuta sub numele de Vulpița și soacra ei, Ilinca Stegaru, este pe butuci, insa soacra ei a facut o marturisire inedita in aceasta seara, la ”Acces Direct”.

- Dupa ce i-a dansat la studio, Veronica a trecut pragul vilei de lux a lui Tanca Uraganu. Cum a incercat sotia lui Viorel sa-l impresioneze pe faimosul manelist, dar si cum s-a descurcat Veronica la toate probele va spunem in continuare.

- Soția - vulpița a inceput sa aiba admiratori, asta dupa ce un tanar a venit la București special pentru ea. Deși s-a aratat deranjata de cuceririle soțului din ultima perioada și chiar a facut o criza de gelozie in direct, acuzandu-l pe Viorel ca a inșelat-o, Veronica pare incantata de popularitatea…

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul sotilor Viorel si Veronica. Dupa ce sotia tinerica a spus ca vrea sa divorteze de el, acum Viorel a avut parte de o noua lovitura: se pare ca fiica de doi ani, pe care pana acum a crezut-o a lui, ar avea alt tata.