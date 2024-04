Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Raducanu, a anunțat ca fanii giuleștenilor vor fi sambata seara in tribunele Arenei Naționale, pentru a susține echipa in derby-ul cu FCSB. Derby-ul FCSB - Rapid este programat sambata seara, de la ora 20:30, pe Arena Naționala, și va liveTEXT pe GSP.RO și…

- Cu o mana pe trofeul de campioana, FCSB joaca impotriva Rapidului, sambata, de la ora 20:30. Derby-ul rundei va reprezenta și debutul lui Bogdan Lobonț ca interimar pe banca giuleștenilor, la primul meci de dupa desparțirea de Cristiano Bergodi. Partida de pe Arena Naționala este și un duel intre cei…

- AJOFM Brasov desfasoara o campanie de informare pentru viitorii absolvenți ai promoției 2024, in toate unitațile de invațamant din județul Brașov. Angajatii AJOFM Brasov desfasoara campania „De la scoala la viata activa” in scolile din judet. Reprezentantii institutiei merg in clasele terminale din…

- Cristi Sapunaru, capitanul Rapidului, a participat la un eveniment la Școala de Fotbal Rapid, unde o echipa de formata din copii aflați in grija SOS Satele Copiilor a disputat un meci cu juniorii Rapidului. Sapunaru a vorbit despre echipa naționala, inainte de meciul amical cu Irlanda de Nord, și a…

- Banel Nicolița (39 de ani) crede ca victoria Rapidului din derby-ul cu FCSB, scor 4-0, a incins lupta la titlu din Superliga. Prezent la un eveniment din cadrul Victory Cup, Banel Nicolița a analizat ultimele rezultate și mutari din Superliga. VIDEO. Banel Nicolița, dezamagit de deznodamantul meciului…

- FCU 1948 Craiova - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 10 martie, de la ora 20:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Derby-ul dintre CFR Cluj și Rapid are loc sambata, 10 februarie, ora 21:15. Cele doua echipe sunt pe locurile 2 și 3 in Superliga, la egalitate de puncte, 42. Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a prefațat derby-ul din weekend cu „feroviarii”. Giuleștenii nu accepta nici varianta rezultatului de…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, și-a propus ca alb-vișiniii sa reduca ecartul fața de FCSB pana la finalul sezonului regulat și iși dorește ca problemele din defensiva sa fie rezolvate incepand cu derby-ul contra celor de la Dinamo. Dinamo - Rapid se joaca azi, de la 20:00, in runda…