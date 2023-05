Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 17 Mai 2023, Antibiotice SA, cel mai important producator roman de medicamente generice a obtinut, in urma apelului de proiecte finantate prin HG 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, acordul pentru finantarea…

- De ce prefera condamnații romani `filiera italiana`/ Detaliie care pot indica un mod de acțiune de tip mafiotDarius Valcov, condamnat la 6 ani de inchisoare, completeaza lista condamnatilor romani care au fugit in Italia datorita regimului permisiv de executare a pedepselor. Ministerul Justitiei…

- Decizia destul de surprinzatoare a Italiei de a se alatura Inițiativei „Belt and Road” a Chinei, luata in urma cu cațiva ani, este readusa in prim-plan, in condițiile in care, sub noua conducere a Romei, se apropie cu pași repezi un termen limita pentru a-i pune capat. Italia a fost descrisa anterior…

- Vulcanul Nevado del Ruiz, unul dintre cele mai inalte varfuri din Columbia, se afla intr-o zona agricola dens populata și este renumit pentru ca a provocat moartea a zeci de mii de oameni in urma unei erupții masive din 1985, potrivit CNN . Incepand cu 30 martie, vulcanul este in stare de alerta portocalie,…

- Consiliul Uniunii Europene a decis, pe fondul opozitiei Italiei si Germaniei, amanarea pe termen nedeterminat a votului pe tema initiativei Comisiei Europene, aprobata de Parlamentul European, privind interzicerea productiei de vehicule cu ardere interna

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen indeamna duminica la progrese in reforma dreptului de azil in Uniunea Europreana (UE), dupa moartea a cel putin 43 de migranti intr-un naufragiu in largul Ittaliei, relateaza AFP. Ursula von der Leyen deplange, intr-un mesaj postat pe Twitter, o…

- Numeroase canale din Veneția au ramas fara apa, din cauza secetei de lunga durata, relateaza The Guardian. Rutele de transport din laguna constau in principal din cai navigabile, iar transportul marfurilor, dar și al turiștilor devine din ce in ce mai dificil pe masura ce gondolele se blocheaza in noroi.…

