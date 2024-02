Reclamă controversată la Sanremo: Premierul Giorgia Meloni transferă datoria publică pe umerii alegătorilor Planul premierului Giorgia Meloni de a transfera povara datoriei publice a Italiei pe seama alegatorilor a ajuns intr-o noua etapa, dupa ce o reclama privind avantajele achizitionarii de titluri de stat a fost difuzata in timpul concursului Sanremo, transmite Bloomberg. Reclama, care a fost difuzata vineri seara, a promovat emisiunea de titluri de stat care va fi organizata la finele acestei luni ca oferind "randamente avantajoase dedicate in mod exclusiv micilor deponenti", conform Agerpres. Intr-un moment in care Italia beneficiaza de conditii bune pe pietele financiare, tocmai cand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene lucreaza la un plan, care include cresterea emisiunilor locale de obligatiuni, majorari de taxe si reduceri de cheltuieli, pentru a acoperi gaura din buget si a beneficia in continuare de finantare de la Fondul Monetar International, in cazul in care ajutorul american vital va…

- In 2,5 ani de guvernare PAS, datoria publica a crescut in masura, in care crescuse timp de 6 ani in timpul guvernelor AIE luate la un loc, adica cabinetele Filat, Leanca, Gaburici și Streleț. La 31.12.23 datoria publica comuna era de 104 mlrd. de lei, comparativ cu a. 2022 – mai mare cu 10%. (diagrama…

- Guvernul de la Roma a introdus o taxa anuala de 2.000 de euro pentru ca unii rezidenți straini sa poata avea acces la serviciul național de sanatate. Taxa respectiva reprezinta o masura de reducere a costurilor incluse in legea bugetului Italiei pentru 2024. Noile reguli, aprobate la sfarsitul anului…

- Condamnata pentru favorizarea infractorului, Bica contesta excluderea din magistratura și iși dorește revenirea in barou. Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, face o mutare incendiara in Italia, incercand sa-și reconstruiasca viața dupa ce a fost condamnata la 4 ani de inchisoare in Romania, pentru favorizarea…

- Guvernul de dreapta al Italiei, condus de Giorgia Meloni, este pe cale sa elimine din codul penal infractiunea de abuz in serviciu, in timp ce Bruxellesul considera ca urmarirea penala in astfel de cazuri este un instrument anticoruptie, transmite vineri AFP.

- Bologna - Genoa, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 5 decembrie, de la ora 21:45, pe Stadio Renato Dall’Ara, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Italia este pregatita sa investeasca in Africa atit pentru a obtine energia necesara cresterii economice, dar si pentru a combate fluxurile de migratie, a declarat simbata CEO-ul grupului Eni, Claudio Descalz. Grupul Eni, cel mai mare importator de gaze naturale al Italiei, controlat de stat, a compensat…

- De trei ori golgheter al Serie A, Giuseppe Signori (55 de ani) explica intr-un interviu pentru GSP.ro situația naționalei Romaniei și a Italiei in contextul Euro 2024. De asemenea, Signori povestește relația pe care o are cu foștii sai colegi din Romania, dar și ce jucator roman din Italia are cele…