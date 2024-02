Agricultorii italieni protestează cu tractoarele de-a lungul Colosseumului Dupa saptamani de mobilizare la proteste pe tot cuprinsul Italiei, agricultorii italieni au decis vineri sa atraga atentia defiland cu patru tractoare de-a lungul Colosseumului, unul din monumentele emblematice ale Romei, relateaza agentiile AFP si ANSA. Vehiculele, vopsite in culorile drapelului Italiei și avand agațate pancarte cu mesaje indreptate catre guvernanți, fac parte dintr-o adunare […] Articolul Agricultorii italieni protesteaza cu tractoarele de-a lungul Colosseumului apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

