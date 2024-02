Agricultorii italieni s-au urcat în tractoare și protestează de-a lungul Colosseumului Dupa saptamani de mobilizare la proteste pe tot cuprinsul Italiei, agricultorii italieni au decis vineri sa atraga atentia defiland cu patru tractoare de-a lungul Colosseumului, unul din monumentele emblematice ale Romei, relateaza agentiile AFP si ANSA. Vehiculele, vopsite in culorile drapelului Italiei și avand agațate pancarte cu mesaje indreptate catre guvernanți, fac parte dintr-o adunare cu peste 300 de tractoare ale agricultorilor care s-au strans de mai multe zile la portile Romei, unde asteapta autorizatia sa intre in centrul orasului. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

