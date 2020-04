Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul canadian Alphonso Davies, in varsta de 19 ani, si-a prelungit contractul cu Bayern Munchen cu doi ani, pana in 2025, informeaza lefigaro.fr, anunța news.ro.Precedenta intelegere expira in vara anului 2023. Citește și: Mircia Gutau, primarul din Ramnicu Valcea, cercetat penal…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijocaș ofensiv), toți coechipierii de la Rangers, managerul Steven Gerrard și intreg stafful tehnic vor avea caștigurile injumatațite in urmatoarele trei luni. Intr-o perioada in care majoritatea cluburilor le-au cerut jucatorilor sa accepte reducerea salariilor pentru a depași…

- Mijlocașul nigerian John Obi Mikel (32 de ani), venit vara trecuta de la Middlesbrough, anunțase ca se opune deciziei șefilor fotbalului turc de a continua meciurile din Super Lig, iar acum i-a fost reziliat contractul de catre Trabzonspor. In Europa, au mai ramas doar doua țari unde se joaca fotbal.…

- Dintre cele patru oferte venite din partea unor companii de calibru, Regia Autonoma Aeroportul a ales-o pe cea a asocierii conduse de Strabag SRL pentru lucrarile de extindere a infrastructurii de rulare/stationare. Contractul in valoare de 60 de milioane de lei (inclusiv TVA) a fost semnat ieri de…

- Contractul a fost incheiat zilele trecute, dupa evaluarea celor doua oferte inregistrate pe parcursul procedurii. Durata prevazuta este de 51 de luni, din care 3 luni sunt alocate proiectarii si obtinerii avizelor. In total, segmente ce insumeaza aproximativ 15 km de strazi din Podu Iloaiei si aproape…

- Rusia va incepe sa livreze rachete de tip sol-aer, model S-400, catre India incepand cu sfarșitul anului 2021, precizeaza agenția de presa ruseasca, RIA Novosti, citata de Reuters. In 2018, India a semnat un contract in valoare de 5 miliarde de dolari cu Rusia pentru achiziția de sisteme de rachete…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a vorbit despre relatia sa cu jucatorii si cu Victor Piturca, dupa cele petrecute in aceasta iarna. „Eu am ramas in aceeasi relatie cu ei (cu jucatorii – n.r.). Am continuat munca alaturi de ei si atata tot. Care este perceptia lor despre…

- Clubul Manchester City a anunțat, marți, prelungirea ințelegerii mijlocașului brazilian Fernandinho pana in vara anului 2021, anunța MEDIAFAX.Precedentul contract al lui Fernandinho (34 de ani) cu Manchester City expira la finalul acestui sezon, astfel ca fotbalistul braziian era liber sa…