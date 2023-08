Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, a venit cu o reacție, dupa ce muzicianului Goran Bregovic nu i-a fost permisa intrarea in Republica Moldova și nu a putut cinta la festivalul Gustar, care a avut loc in weekend la Rezervația Cultural-Naturala „Orheiul Vechi”. {{698402}}Liderul de la…

- Ivica Dacic, șeful diplomației sarbe, a anunțat ca a cerut explicații de la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau in cazul interdicției de intrare in R. Moldova aplicata in cazul muzicianului Goran Bregovic, scrie presa locala din Serbia.

- Republica Moldova este un caz deviant. Intr-un sistem internațional care pare sa tranzacționeze capitalul de putere in funcție de configurația geopolitica a statelor, Chișinaul iși transforma vulnerabilitațile in avantaje strategice. In premiera, in numele noului proiect de țara dedicat integrarii europene,…

- Maia Sandu iși umfla mușchii in fața lui Putin: Guvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata KremlinuluiGuvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata Kremlinului, dar apara interesele cetatenilor Republicii Moldova si spune lucrurilor pe nume, a declarat…

- Guvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata Kremlinului, dar apara interesele cetatenilor Republicii Moldova si spune lucrurilor pe nume, a declarat miercuri presedintele Maia Sandu, adaugand ca Republica Moldova nu se va mai lasa „batjocorita” de Rusia, dar va vorbi deschis…

- Aproape 50 de lideri europeni se reunesc joi, 1 iunie, in Republica Moldova, o tara mica care urmareste de cel mai aproape invazia Ucrainei vecine de catre armata rusa si care traieste cu frica unor manevre destabilizatoare ale Moscovei, relateaza AFP. Programul Summitului cuprinde o sesiune plenara,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Summitul Comisiei Politice Europene din Republica Moldova, anunța GMSS. Pentru prima data de la izbucnirea razboiului in Ucraina, Volodimir Zelenski, figura centrala a rezistenței ucrainene in razboiul de agresiune declanșat de Rusia, se afla la…

- Ampla reuniune a liderilor europeni de joi de la Chisinau are o prima absenta de profil inalt, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Acesta s-a retras in ultimul moment de la acest summit care se doreste a fi o demonstratie de solidaritate impotriva Rusiei. Liderul turc, care duminica a obtinut inca…