Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la jumatatea lunii octombrie, dar prognoza meteo pentru urmatoarea perioada nu este una prea buna. Conform datelor actualizate, se pare ca Romania ar putea trece printr-o perioada cu temperaturi extreme și ger. Meteorologii AccuWeather, de exemplu, spun ca sudul Europei va fi sub condiții de…

- Meteorologii anunța o schimbare drastica a vremii in unele regiuni din Romania. Pana duminica, 23 octombrie, ora 13.00, cateva zone din țara se afla sub avertizare de vant puternic. Ulterior, vremea se va incalzi considerabil. Vor fi temperaturi de vara in plina toamna. In urmatoarele zile, valorile…

- „Astazi și maine va fi deosebit de rece in mare parte a teritoriului, cu maxime care se vor incadra, in general, intre 10 și 20 de grade, asemanatoare cu ce am avut și in ultimele doua-trei zile. Dar veștile sunt intr-adevar bune, urmand ca de duminica incolo temperaturile sa creasca de la o zi la alta…

- „Astazi și maine va fi deosebit de rece in mare parte a teritoriului, cu maxime care se vor incadra, in general, intre 10 și 20 de grade, asemanatoare cu ce am avut și in ultimele doua-trei zile. Dar veștile sunt intr-adevar bune, urmand ca de duminica incolo temperaturile sa creasca de la o zi la alta…

- Meteorologii ne dau din nou vești bune. Aceștia anunța o incalzire semnificativa a vremii, insa finalul de saptamana ne aduce ploi și intensificari atmosferice. Zonele afectate de ploi puternice vor fi regiunile vestice, nordice și centrale, iar temperaturile vor fi din nou in scadere. Cum arata prognoza…

- Dupa furtuni puternice care au maturat Romania și frig neobișnuit, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța ca temperaturile cresc, astfel in weekend mercurul din termometre va atinge 30 grade Celsius.

- Cod portocaliu și Cod galben de furtuni si ploi torentiale! Din pacate, nu trece o zi fara noi avertizari de Cod portocaliu și Cod galben de furtuni si ploi torentiale. In aceasta dimineața ANM a emis aceste avertizari, valabile intre 21 și 22 august. Pentru aceste doua zile sunt anunțate fenomene de…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat in exlusivitate la Antena 3, ca urmeaza zile cu temperaturi caniculare pentru Romania ce vor atinge 40 de grade Celsius, in special in zona de vest a tarii.Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii, insa se va…