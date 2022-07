Vremea rea a făcut ravagii în România! Mașini măturate de ape și zeci de copaci căzuți Vremea rea din ultimele ore a facut ravagii in Romania. Deși doar vestul țarii a fost sub cod roșu de vijelii, ploile torențiale au lovit și alte zone. La Oradea spre exemplu a plouat in cea mai moderna sectie de urgenta din tara, astfel ca apa s-a infiltrat in tavanul cladirii, iar angajatii spitalului au stat in permanenta cu mopul si galetile pe hol. Totodata, furtuna puternica insoțita de grindina a facut prapad in Cluj-Napoca. Copacii au fost doborați, mașinile au fost inghițite de ape, iar gospodariile oamenilor au fost distruse. Nici la Oradea situația nu a fost diferita. La Unitatea de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vrancea continua sa se afle, ca mare parte din țara, sub atenționari meteo de instabilitate atmosferica accentuata. In zona localitaților Lepșa-Tulnici s-au inregistrat precipitații sub forma de ploaie de 96,5 litri pe metrul patrat intr-o ora și jumatate. In urma ploilor abundente s-a format viitura…

- Un barbat grav ranit a ajuns aseara, in jurul orei 22.40 la UPU Focșani. Cu rana deschisa la cap, coloana și coaste fracturate, barbatul a fost transferat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Victima este un galațean de 42 de ani. El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Dupa 8 ani de la intrarea in serviciu a elicopterului pentru urgențe medicale din dotarea SMURD Galați, autoritațile județene reușesc, in sfarșit, sa inceapa construirea unui heliport in Curtea Spitalului Clinic Județean de Urgența, astfel incat pacienții sa poata fi transferați direct la Unitatea de…

- Instanța a constatat ca un medic urolog de la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani a greșit in cazul unui pacient care se prezentase la Unitatea de Primiri Urgențe in urma unui accident pe care il avusese la fotbal. Pacientul, pe atunci in varsta de 18 ani, a ajuns dupa cateva saptamani…

- Administrația județeana anunța ca partea de pod afectata de accidentul tehnic din 30 aprilie 2022 este in plin proces de refacere, utilajele acționand zilnic in cadrul primei etape de remediere a problemei aparute pe fondul precipitațiilor abundente de la acea vreme. „Administrația județeana a facut…

- Astazi, 27 mai, este sarbatorita Ziua Internaționala a Medicinei de Urgența, moment de conștientizare a necesitații unor sisteme medicale de urgența bine dezvoltate.„La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau, timpul se scurge diferit. Sunt clipe in care pare ca totul sta…

- Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Pitești sau locul unde ajung cazurile cele mai grave din județ și nu numai. 12 ore. 2 medici. 8 asistente. Aproximativ 150 de prezentari. Pacienți in stare critica, bolnavi care acuza dureri insuportabile, dar și persoane care nu reprezinta urgențe…

- Cardiacii din Ploiești se descurca pe cont propriu. Demisii pe banda rulanta la cel mai important spital din Ploiești Este lipsa acuta de medici pe sectia de cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Din schema de personal lipsesc acum patru medici, dupa ce acelasi numar de specialisti…