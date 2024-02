Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile sud-vestice, dar si deficitar in cele nordice,…

- Prognoza meteo saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile sud-vestice, dar si deficitar in cele nordice,…

- Prognoza meteo saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile sud-vestice, dar si deficitar in cele nordice,…

- Saptamana 12.02.2024 – 19.02.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar in toate regiunile.Saptamana 19.02.2024 – 26.02.2024Temperatura medie a aerului va avea…

- Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a tarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in extremitatea de nord-est a teritoriului.Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de…

- Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a tarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in extremitatea de nord-est a teritoriului.Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de…

- Saptamana 01.01.2024 – 08.01.2024- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.- Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice, centrale si local in cele sud-vestice si nord-estice, dar mai ales in zona…

- Saptamana 01.01.2024 – 08.01.2024- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.- Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice, centrale si local in cele sud-vestice si nord-estice, dar mai ales in zona…