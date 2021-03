Vremea în weekend – zile însorite și nopți cu înghețuri: Prognoza meteo CHIȘINAU, 20 mart – Sputnik. Sambata, 20 martie, cerul va fi variabil, iar precipitații esențiale nu se prevad, potrivit prognozei meteo actualizate remisa Sputnik de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). © AFP 2020 / Kazuhiro NogiPrimele flori de cireș (Sakura) din Japonia8 Soarele se va arata destul de mult de dupa nori. La pranz se va incalzi pana la +5..+8 grade Celsius in nord și pana la +6..+9 grade in centru și in sud. Vantul va sufla din nord-vest, de la slab pana la moderat – cu o viteza de 2-7 metri pe secunda. Presiunea atmosferica va fi ridicata. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

