- Vremea se mai incalzește in urmatoarele zile in județul Alba. Temperaturile urca pana la valori de 19 grade Celsius saptamana viitoare. Vor fi insa variații de temperaturi relativ mari in fiecare zi. Sunt anunțate și cateva zile cu ploi. Vremea de Florii: la munte (10-14 grade in Apuseni, innorare accentuata);…

- Vor fi inca doua zile cu vreme relativ calda apoi temperaturile scad brusc și sunt anunțate cateva ploi și ninsori. Meteorologii anunța vreme capricioasa, saptamana viitoare, in județul Alba. Temperaturile maxime vor varia intre 13-14 grade Celsius și 5-7 grade in zonele mai joase. Cele minime ajung…

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. La inceputul lunii aprilie sunt anunțate temperaturi maxime de 18 grade Celsius. Va fi mai frig luni și spre finalul saptamanii. Sunt anunțate și cateva ploi scurte. Temperaturile maxime vor fi de 15-18 grade Celsius in zonele mai joase…

- Vremea se racește din nou saptamana urmatoare in județul Alba. Sunt anunțate și cateva ploi și ninsori. Temperaturile maxime vor varia intre valori de 9-14 grade in zonele mai joase, respectiv -3 și 7 grade la munte. Minimele vor fi sub zero grade Celsius la munte și intre -4 și 2 grade la șes. Va […]…

- Vremea se incalzește din nou spre finalul acestei saptamani, insa sunt anunțate și cateva ploi și ninsori in județul Alba. Temperaturile vor urca pana la valori de 15 grade Celsius, duminica, in zonele mai joase și 7 grade la munte. Posibile ninsori vor fi la Arieșeni și Oașa. Va prezentam condiții…

- Temperaturile incep sa creasca din nou saptamana viitoare, in județul Alba. Va fi in continuare frig noaptea și dimineața. Spre finalul intervalului 8-14 martie este posibil sa fie cateva ploi, respectiv ninsori la munte. Temperaturile maxime vor fi de 12-13 grade Celsius in zonele mai joase și 5-9…

- Vremea se incalzește in ultima saptamana din luna februarie. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 15-16 grade Celsius, vineri. Sambata sunt așteptate ploi și burnița in unele zone din județ, iar vremea se racește ușor. La munte, minimele vor atinge -6 grade Celsius, duminica. Va prezentam…

- Vor mai fi cateva nopți geroase, la inceputul saptamanii viitoare. Temperaturile maxime insa sunt in urcare și sunt anunțate valori de 7-8 grade, spre finalul intervalului. Va mai ninge luni, iar in weekend, doar la munte. Miercuri mai sunt anunțate precipitații sub forma de ploaie sau ninsoare. Maximele…