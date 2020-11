Stiri pe aceeasi tema

- Vremea iși pastreaza caracteristicile specifice sezonului in care ne aflam, in prima saptamana din luna noiembrie, in județul Alba. Temperaturile maxime vor atinge 14 – 15 grade Celsius, in timp ce valorile minime vor fi de -1 … -2 grade. Sunt așteptate cateva averse in zilele de marți și joi. La munte,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme in regiuni din țara pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 1 noiembrie. In Transilvania, vor fi variații de temperatura, valori maxime, de la medie de 14 grade la 19 grade Celsius. Este posibil sa ploua dupa 24 octombrie. In Transilvania,…

- Toamna și-a intrat in drepturi, iar saptamana care vine va aduce vreme capricioasa. Temperaturile continua sa scada treptat, așa incat pana la finele saptamanii maximele nu vor mai depași 20 de grade Celsius. Mai mult, la munte minimele vor cobori sub limita inghețului. Totuși, soarele iși mai face…

- Valorile termice vor oscila in urmatoarele doua saptamani, cele mai importante scaderi de temperatura, de pana la 10 – 11 grade Celsius, se vor inregistra pana pe data de 9 octombrie, in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile insemnate cantitativ sunt asteptate in cea mai mare parte a perioadei,…

- Vremea ramane mai calda decat de obicei in urmatoarele doua saptamani in județul Alba și in țara. Vor fi insa și perioade cu ploi. In județul Alba, vor mai fi temperaturi peste 20 de grade pana in 15 octombrie. Apoi valorile maxime scad la 16-18 grade Celsius, in zonele mai joase. Sunt anunțate ploi…

- PROGNOZA METEO BANAT Vremea va fi calduroasa și in general frumoasa pana in data de 17 septembrie, cu temperaturi maxime ce se vor situa, in medie, in jurul a 30 de grade. In zilele de 18, 19 și 20septembrie va urma o racire semnificativa și o schimbare in aspectul vremii, astfel ca maximele…

- Vremea se mai racește de la mijlocul saptamanii viitoare și vor mai fi cateva reprize de ploi și furtuni. Apoi, vor fi din nou peste 30 de grade Celsius. Luni și marți sunt anunțate temperaturi maxime de 29-30 de grade Celsius, iar de miercuri acestea vor scadea la 25-26 grade. La munte, variațiile…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 7 septembrie. Va fi foarte cald pana spre finalul lunii august. Se mai racorește ușor ulterior. In județul Alba, inceputul de septembrie va fi cu maxime de 27 de grade Celsius. Dupa 5 septembrie…