Vremea, 16 februarie. Temperaturi primăvăratice. Maxima din Capitală Vremea continua sa se incalzeasca, miercuri, iar valorile termice se vor situa peste cele obișnuite in a doua decada a lunii februarie, in mare parte din țara. Temperaturile maxime se vor situa intre 6 grade și vor ajunge spre 16 grade, cu cele mai ridicate valori in Muntenia. Cerul va fi variabil, cu innorari persistente […] The post Vremea, 16 februarie. Temperaturi primavaratice. Maxima din Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

