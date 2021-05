Vreme rea în toată țara: Alertă de ploi torențiale Vremea se anunța rea in aproape toata țara. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente valabil in 18 județe. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia, Transilvania și nordul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina și averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitațile de apa vor depași 25 – 35 litri pe metru patrat și pe arii restranse 40 litri pe metru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

