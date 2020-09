Vreme răcoroasă pentru această perioadă Miercuri, in zona noastra, temperaturile scad semnificativ. Soarele rasare la ora 06:49. Dimineața, va fi rece pentru aceasta data din calendar, iar cerul mai mult noros. Vor fi perioade de instabilitate atmosferica in care se pot inregistra averse insoțite de descarcari electrice și intensificari ale vantului, in deosebi, in zonele inalte și la munte. Cantitațile de apa pot depași 25 l/mp. Soarele apune la ora 20:05. Valorile termice minime se vor situa intre 13 și 18 grade, iar temperatura maxima in jurul valori de 22 de grade. Joi, soarele se va arata mai ingaduitor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

