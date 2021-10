Vreme închisă şi deosebit de rece în Bucureşti Vremea va fi inchisa si deosebit de rece in Bucuresti pana duminica dimineata, cu ploi, intensificari ale vantului si temperaturi maxime ce nu vor depasi 13 grade Celsius, potrivit prognozei emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Capitala, in intervalul 16 octombrie, ora 10:00 - 17 octombrie, ora 8:00, vremea va fi inchisa si deosebit de rece pentru mijlocul lunii octombrie. Temporar va ploua si se vor acumula cantitati de apa in general de 10 - 15 litri/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari indeosebi pe parcursul zilei, cand se vor atinge… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

