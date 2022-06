Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru cei care aveau planuri de weekend. ANM a actualizat prognoza meteo și a emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale și vijelii valabila in urmatoarele ore. Este vorba despre o avertizare de cod galben de ploi torențiale și grindina valabila in nordul, centrul și vestul țarii,…

- Vremea in Romania si in Bucuresti va fi schimbatoare pana miercuri, dar joi si vineri temperaturile vor atinge si ar putea chiar depasi usor valoarea de 30 de grade Celsius, a transmis Administratia Nationala de Meteorologie ANM . "La nivel national, incepem saptamana 9 15 mai cu o vreme schimbatoare,…

- Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda in Bucuresti, insa cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, pe parcursul urmatoarelor 24 de ore, arata prognoza publicata, duminica, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cerul va fi mai mult noros, iar vremea se va mentine deosebit de rece in Bucuresti, in urmatoarele zile, arata prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, pana miercuri, la ora 10:00, in Capitala, temperaturile maxime se vor situa in jurul a 11…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Aceștia au indicat faptul ca vremea se va schimba brusc pe tot parcursul acestui weekend. Cei din Capitala vor avea parte de temperaturi mai reci decat s-ar fi așteptat, dupa zilele pline de soare și caldura simțite…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila in intervalul 21 martie – 3 aprilie. Meteorologii estimeaza ca, dupa frigul de luni, vremea se incalzeste, iar maximele ajung pana la 18-19 grade in cele doua saptamani care vin. BANAT…

- Vremea va fi deosebit de rece, cu ger noaptea și dimineața, dar si cu intensificari ale vantului, in intervalul 9-12 martie, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. In urmatoarele zile va fi ger noaptea și dimineața, la inceput in depresiunile intramontane și in dealurile subcarpatice, iar…