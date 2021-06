Zeci de gospodarii din judet au fost inundate in ultimele ore din cauza precipitatiilor abundente si a depasirii cotelor de atentie pe principalele rauri ce tranziteaza Vrancea si mai multe drumuri judetene sunt inchise din cauza apei revarsate pe carosabil sau a prabusirii unor poduri, a informat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.



