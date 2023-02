Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR inmatriculat in Bulgaria, ce transporta incarcatura cu o substanța periculoasa (acid clorhidric) s-a rasturnat pe DN 2 E 85 intr-o parcare situata intre localitațile Marașești și Haret, in timp ce executa manevrele de parcare. Pompierii militari intervin cu 2 echipaje din cadrul Stației de Pompieri…

- Un TIR inmatriculat in Bulgaria, ce transporta incarcatura cu o substanța periculoasa (acid clorhidric) s-a rasturnat pe DN 2 E 85 intr-o parcare situata intre localitațile Marașești și Haret, in timp ce executa manevrele de parcare. Pompierii militari intervin cu 2 echipaje din cadrul Stației de Pompieri…

- Astazi, in jurul orei 11:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, pentru gestionarea situatiei de urgenta,…

- In aceasta dimineața, trei profesoare satmarence au ajuns in siguranța acasa. Erika Czumbil, Rebekka Irime și Holzli Iulia se aflau in orașul Adana in momentul cutremurului, reprezentand țara noastra in cadrul unui proiect educațional, „Waterguards- Erasmus”. „- Acasa! Suntem acasa!” – au fost primele…

- Un autotren incarcat cu mandarine s-a rasturnat pe soseaua de centura a municipiului Suceava, miercuri, iar soferul a fost ranit si a fost transportat la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, transmite Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, autovehiculul s-a rasturnat…

- Patru autoturisme parcate pe o strada din municipiul Buzau au fost avariate, miercuri, de un copac doborat de vant, informeaza Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, cinci pompieri au intervenit pentru degajarea zonei. „In urma conditiilor meteo anuntate de…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2D, intre localitatile Lepsa si Gresu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ISU Vrancea: RECOMANDARI PENTRU UN REVELION IN SIGURANTA Și in perioada Revelionului, pompierii vranceni vor fi la datorie, pregatiți sa intervina in orice clipa pentru salvarea și protecția vieților și bunurilor oamenilor. Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative,…