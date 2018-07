Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost arestate preventiv, iar o alta a fost plasata sub control judiciar intr-un dosar de trafic de migranti si constituire de grup infractional organizat, instrumentat de politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana,…

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 51 de persoane, iar cea a controlului judiciar fata de 168 persoane, se arata intr-un comunicat emis astazi de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). ...

- Politistii au confiscat miercuri 400.000 de tigari de contrabanda, in urma a noua perchezitii efectuate in judetele Sibiu si Maramures, fiind retinut un sibian si alte trei persoane sunt audiate, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "La data de 13 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Procurorii din Motru și polițiștii au efectuat, ieri, percheziții la locuințele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operațiuni ilegale cu țigarete. Trei persoane au fost conduse la audieri, dupa descinderi. In locuințele acestora au fost gasite și dispozitive pentru confectionat țigari.…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in localitatea Bizighești, comuna Garoafa. Din informațiile de la fața locului, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Intr-o mașina se aflau 4-5 persoane de origine straina. De asemenea, in mașina cu numar de Romania se…

- La aceasta ora, Politia Romana desfasoara o actiune pe raza a 6 judete si in Capitala, in cadrul careia sunt efectuate 30 de perchezitii la persoane si firme banuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, cu marfuri importate din China. In aceasta dimineata, politistii…

- Treizeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in sase judete, la persoane si firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscala din tranzactii cu marfuri importate din China, anunta Politia Romana.Politistii Directiei de Investigare…

- Lucratorii Politiei Campulung si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) efectueaza, marti, 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. Potrivit unui comunicat de presa transmis…