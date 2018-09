Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu de oportunitate privind delegarea urgenta a serviciului de transport public de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov, realizat de Asociatia de Dezvoltare Intercomuniara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (ADITPBI), care a fost infiintata in iulie anul trecut, arata ca pana cand vor…

- Activitatea targurilor de animale din judetul Hunedoara a fost suspendata pe o perioada nedeterminata, potrivit unei decizii adoptate de membrii Centrului local de combatere a bolilor, transmite Agerpres. In județ nu au fost confirmate cazuri de pesta porcina.

- Pesta Porcina Africana (PPA) a fost confirmata in țara noastra, pentru prima oara, in data de 31 iulie 2017, in județul Satu-Mare. Autoritațile au intervenit prompt și s-au aplicat cu strictețe masurile prevazute in Planul de Contingența al Romaniei pentru pesta porcina africana, ceea ce a facut ca…

- COMUNICAT DE PRESA La solicitarea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita (D.S.V.S.A.), urmare a Hotararii nr. 2/2018 Post-ul DAMBOVIȚA: Se suspenda pe o perioada nedeterminata organizarea targurilor de animale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La solicitarea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita (D.S.V.S.A.), urmare a Hotararii nr. 2/2018 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, in data de 20 iulie a.c., a avut loc sedinta extraordinara a Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.)…

- Avand in vedere Nota de Serviciu nr. 7239/26977 din 11.07.2018, emisa de Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, privind evoluția și extinderea pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, se suspenda pe o perioada nedeterminata funcționarea tuturor targurilor de…

- Avand in vedere extinderea pestei porcine in țara, se suspenda pe perioada nelimitate activitatea targurilor de animale autorizate din județ. In acest sens au fost transmise informari catre consiliile locale, pentru punerea in aplicare a deciziei de inchidere a targurilor de animale organizate pe raza …