Vouchere pentru victimele infracțiunilor. Ce sumă va fi acordată Ministerul Justiției a anunțat ca inițiaza un proiect de lege pentru acordarea de vouchere pentru victimele infracțiunilor, in limitaunei sume echivalente cu 5 salarii de baza minime brute pe tara. Conform ministerului Justiției, proiectul de H.G. este pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire si decontare a voucherelor destinate victimelor infractiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum […] The post Vouchere pentru victimele infracțiunilor. Ce suma va fi acordata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

