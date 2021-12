Vouchere de vacanță, de aproape nouă miliarde de lei, pentru bugetari Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 – 2026, vouchere de vacanta, impactul bugetar fiind de 8,65 miliarde de lei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. “Institutiile publice (…), indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa […] The post Vouchere de vacanța, de aproape noua miliarde de lei, pentru bugetari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 - 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. "Institutiile…

