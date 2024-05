Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, polițiștii Postului de Poliție Satulung au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Baia Mare. Un barbat in varsta de 32 de ani din Finteușu Mic a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea de 1 an, 6 luni și 275 de zile, pentru comiterea infracțiunii…

- Nr. 119 din 8 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Doi tineri vizati in cadrul unui dosar penal de conducere fara permis La data de 7 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au intocmit un dosar penal cu privire la infractiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere…

- Ieri, 11 martie, polițiștii orașului Șomcuta Mare au pus in aplicare un mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Baia Mare. Aceștia au depistat un barbat de 57 de ani din oraș, condamnat la 1 an și 6 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunii de conducere…

- Ieri, 22 februarie, polițiștii Secției 1 Groși au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 39 de ani, din Coltau. Acesta este condamnat la pedeapsa de 2 ani și 2 luni de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea…

- Joi, 22 februarie, polițiștii Secției 1 Groși au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 39 de ani din Coltau. Acesta este condamnat la pedeapsa de 2 ani și 2 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea…

- Ieri, 13 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Sighetu Marmației, pe numele unui barbat de 47 de ani, din Remeți. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 2 ani de inchisoare…