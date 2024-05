Justitie Constanta. Cererea de chemare in judecata formulata de Rasarit de Soare SRL in contradictoriu cu ABADL Dobrogea Litoral, respinsa de magistrati

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masa magistratilor din Constanta a ajuns un nou dosar dintre JT Grup Oil SA, Tucan Jean Paul, Primaria Navodari, IJC Constanta, ISU Dobrogea si SC Building Stefan AOP SRL. Potrivit portalului instantelor de judecata, pana la acest moment nu a fost stabilit primul termen de judecata. Pe rolul Tribunalului…

- Pe data de 08.11.2022, pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal a fost inregistrat dosarul cu indicativul 7552 118 2022 si cu obiectul anulare act administrativ autorizatia nr 283 09.08.2022. Partile dosarului care este in stadiul procesural de fond sunt: JT Grup…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4815 118 2023 ce are ca obiect " anulare act administrativ DISPOZITIA NR 676 24.05.2023, 677 24.05.2023, 678 24.05.2023, 679 24.05.2023, 680 24.05.2023, 681 24.05.2023ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 11 iulie 2023 la Sectia de contencios administrativ…

- Mega Instal Gaz Service SRL a solicitat in instanta anularea mai multor hotarari ale Consiliului Local Limanu. In sedinta din 26.03.2024, judecatorii au anulat cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Mega Instal Gaz Service SRL in contradictoriu cu paratii Consiliul Local Limanu si Unitatea…

- Pe data de 28.02.2024, pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia de contencios administrativ si fiscal a fost inregistrat dosarul 1304 118 2024, cu obiectul suspendare executare unui act administrativ cerere de preschimbare termen. Epure Danut Tiberius este reclamant, iar Universitatea Ovidius Constanta…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul 2859 118 2023 cu obiectul actiune in daune delictuale, stadiu procesual al dosarului fiind pe fond. Partile dosarului sunt: Santierul Naval Constanta SA, in calitate de reclamant, iar CN APM si Socep SA Constanta ndash; parati. Pe data de 28…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4784 254 2021 ce are ca obiect "revendicare imobiliaraldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 18 iulie 2022 la Sectia I Civila fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata la data de 23 februarie 2024.Potrivit Portalului Instantelor…