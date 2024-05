Stiri pe aceeasi tema

- Raportul de activitate pe anul 2023 al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) indica drept principale amenințari la adresa securitații naționale activitațile Rusiei in țarile din flancul estic al NATO, precum incercari de infiltrare a instituțiilor din domeniul apararii și securitații, atacuri…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a declarat luni, pentru agenția de presa RIA Novosti, ca nu s-a prezentat la Ministerul polonez de Externe pentru a oferi explicații in legatura cu incidentul cu racheta de croaziera.Refuzul ambasadorului rus de a da curs convocarii la MAE de la Varșovia…

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, a susținut o conferința de presa privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025. „Am intrat in posesia unor date care indica asupra unui nivel fara…

- Zeci de nume sunt așteptate astazi la „Congresul deputaților de toate nivelurile”, un for convocat la Tiraspol pentru luarea unor decizii excepționale.Conform președintelui Parlamentului din Moldova, evenimentul, care a starnit ingrijorari in ultima perioada in contextul in care s-a spus ca transnistrenii…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj la un eveniment organizat, la Gara de Nord, pentru a marca doi ani de raspuns al Romaniei la situatia refugiatilor din Ucraina."Maine se vor implini doi ani de la declansarea celei mai mari invazii militare din Europa de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, o actiune…

