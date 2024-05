Unde pot petrece constantenii si turistii la final de saptamana la malul marii. Ce evenimente sunt pregatite pentru vineri, 10 mai 2024

In ultima zi lucratoare din aceasta saptamana, constantenii si turistii sunt asteptati la Constanta cu mai multe evenimente pentru toate gusturile. Vineri, 10 mai 2024 10.00 19.00 Constanta Tur tip treasure hunt in centrul vechi, Faleza Cazino 11.00 Traditii Dobrogene, Culture PUB Constanta amp; Loc de Joaca 12.00 Fructe de mare la Constanta, Festivalul Mediteraneean 18.00 Amprente , incinta Tomis Mall 18 20.30 10 Mai Ziua REGALITATII reflectata in medalistica Expozitie personala Anghel Georgian ...