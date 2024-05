Apple își cere scuze public pentru noua reclamă pentru iPad Pro M4 Anunțul iPad Pro cu procesor M4 a fost unul important pentru Apple. Pe de-o parte, compania incearca sa trimita mesajul ca tabletele sale noi sunt cele mai importante dispozitive pentru persoane creative, din punctul sau de vedere. Pe de alta parte insa, compania a dezvaluit tableta cu o reclama numita Crush! care distruge instrumentele care incurajeaza creativitatea, folosite, in general pentru a crea arta. Mesajul Apple ar fi ca noile iPad Pro ar permite utilizatorilor sa faca totul, de la muzica la picturi, direct pe tableta, instrumentele fizice nemaifiind necesare. Acest mesaj nu a fost insa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

