Forțele ruse iși continua atacurile cu scopul de a-și extinde controlul in jurul orașului Bahmut, potrivit unei postari de astazi, pe rețeaua X, a Departamentului de informații din cadrul Ministerul Apararii al Marii Britanii. Aceasta localitate din estul Ucrainei a fost cucerita de Forțele ruse in luna mai 2023, mai spun spionii britanici. Forțele ruse au avansat pentru a ocupa localitatea Ivanivsk și ataca acum pozițiile ucrainene din Bohdanivka. Ceasiv Iar, un obiectiv sub asediu Obiectivul operativ imediat al Rusiei este sa captureze orașul Ceasiv Iar, situat aproximativ la 5km de linia frontului.…