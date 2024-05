Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorim la 9 mai cateva multe evenimente cu impact asupra istoriei noastre mai vechi sau mai recente. La 9 mai aniversam Ziua Independenței, Ziua Victoriei in al Doilea Razboi Mondial și Ziua Europei. Fiecare dintre aceste momente istorice are importanța sa deosebita pentru noi. „Aniversam in 9 mai…

- Astazi, 29 aprilie, sarbatorim Ziua Veteranilor de Razboi. Cu acest prilej, trebuie sa avem un gand de prețuire pentru toți cei care au luptat și și-au dat sangele pentru libertatea Patriei. Este momentul sa ii omagiem pe aceia, tot mai puțini din pacate, care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- In fiecare an, ziua de 8 aprilie este sarbatorita drept Ziua internaționala a romilor. In țara noastra, ii omagiem astazi pe toți romii care traiesc in Romania. Este deci momentul sa ne aplecam cu ințelegere și prețuire fața de acești concetațeni ai noștri, care au nevoie de respect și de stradania…

- In 22 martie se sarbatorește Ziua Mondiala a Apei. Cu aceasta ocazie, trebuie sa conștientizam care este importanța apei pentru viața și sanatatea noastra. In același timp, suntem datori sa depunem toate eforturile pentru a conserva puritatea rezervelor de apa. „Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei trebuie…

- Ziua de 6 martie s-a impus in istoria Romaniei drept momentul in care, sub amenințarea tancurilor sovietice, in Romania s-a instaurat regimul comunist, in urma unor alegeri trucate. In anul electoral 2024, este momentul sa reflectam cu seriozitate asupra importanței unor alegeri libere, corecte și organizate…

- In 28 februarie sarbatorim Ziua Protecției Civile din Romania. Prin decret regal, la 28 februarie 1933, a fost inființara „protecția pasiva”. Acest concept a evoluat de-a lungul anilor, pentru a deveni, din anul 1996, Protecția Civila. „Protecția civila este o componenta a sistemului securitații naționale…

- Peste 40 de persoane, angajate ale C.N.A.I.R., care lucrau in vama Nadlac au fost aduse la audieri intr-un dosar privind șpaga din vami. Nu este ceva nou: un alt dosar, mult mai spectaculos, care a implicat nume mari din PSD, legat tot de șpagile din vami este tergiversat de ani de zile in instanțe.…

- In aceasta dimineața, 15 spitale din Romania, dintre care patru sunt in Capitala, au ramas cu activitatea blocata in urma unui atac cibernetic. Firma IT de la care spitalele au inchiriat un sistem electronic pentru servicii medicale a fost victima unor hackeri. Acest eveniment denota o problema de sistem:…