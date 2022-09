„Votați cu noi și n-o mai vedeți”: Scandal provocat de un politician (VIDEO) Alessio Di Giulio, consilierul din Florența parte a partidului Liga, s-a filmat alaturi de o femeie de etnie rroma facand o „promisiune” controversata, care a starnit un val de furie in Italia. Totul s-a propagat și la nivel internațional. Di Giulio a postat pe Twitter o inregistrare video in care a promis ca va curața strazile de persoanele din aceasta etnie daca partidul sau va caștiga alegerile generale din aceasta luna. In inregistrarea video ajunsa virala pe rețelele de socializare, consilierul din Florența se apropie de o femeie de etnie rroma și, vorbind in fața camerei de filmat, spune:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

